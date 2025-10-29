Ein Plauener Fußball-Urgestein legt wieder los – Thomas Sesselmann heuert beim 1. FC Wacker an

Es ist ein Rücktritt vom Rücktritt. Beim Vogtlandligisten Wacker Plauen schließt man mit einem ausgewiesenen Fußballkenner eine Lücke. Für „Thomy“ ist es eine Rückkehr zu seinen sportlichen Wurzeln.

Eigentlich hatte sich Thomas Sesselmann in den Ruhestand verabschiedet. Nach 60 Jahren Fußball wollte sich die VFC-Legende nur noch der Familie widmen. „Seit meinem sechsten Lebensjahr bin ich auf dem Sportplatz zu Hause“, berichtet der Plauener. Das Ehrenmitglied des VFC sah man zuletzt auf der Tribüne im Vogtlandstadion, wenn die... Eigentlich hatte sich Thomas Sesselmann in den Ruhestand verabschiedet. Nach 60 Jahren Fußball wollte sich die VFC-Legende nur noch der Familie widmen. „Seit meinem sechsten Lebensjahr bin ich auf dem Sportplatz zu Hause“, berichtet der Plauener. Das Ehrenmitglied des VFC sah man zuletzt auf der Tribüne im Vogtlandstadion, wenn die...