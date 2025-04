Ein starker Stöckigter Kraftsportfreund

Nur zweieinhalb Kilogramm haben Steffen Seidel bei der Deutschen Meisterschaft im Kraftdreikampf zur Goldmedaille gefehlt. Aber Vizemeister klingt ja auch sehr gut.

Steffen Seidel von den Kraftsportfreunden Stöckigt hat bei der Deutschen Meisterschaft im Kraftdreikampf in Erfurt seine guten Trainingsleistungen bestätigt. In der Altersklasse 1 über 120 kg gelang ihm mit 260 kg in der Kniebeuge gleich ein toller Einstieg. Im dritten Versuch schaffte er dann 280 kg in den Stand. Nach dem Bankdrücken hatte...