Eintracht verliert auch in Dresden

Die Volleyballer des VSV Eintracht Reichenbach haben am Sonntag den zweiten Sieg in der Abstiegsrunde der Sachsenliga verpasst. Beim SV Motor Mickten in Dresden zogen die Reichenbacher mit 1:3 Sätzen (21:25; 19:25; 28:26; 21:25) den Kürzeren. Lediglich beim Tiebreak-Sieg im dritten Satz keimte noch einmal Hoffnung auf im Lager der...