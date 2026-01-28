MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wie hier beim Weltcup am vergangenen Wochenende in Inzell gehört ihr rotes Stirnband vom TSV Vorwärts Mylau für Eisschnellläuferin Lea Sophie Scholz auf dem Eis immer dazu.
Wie hier beim Weltcup am vergangenen Wochenende in Inzell gehört ihr rotes Stirnband vom TSV Vorwärts Mylau für Eisschnellläuferin Lea Sophie Scholz auf dem Eis immer dazu. Bild: IMAGO/Fotostand
In der Teamverfolgung kommt es für die Mylauerin Lea Sophie Scholz (links) sowie Josephine Schlörb (Mitte) und Josie Hofmann darauf an, perfekt im Takt zu bleiben.
In der Teamverfolgung kommt es für die Mylauerin Lea Sophie Scholz (links) sowie Josephine Schlörb (Mitte) und Josie Hofmann darauf an, perfekt im Takt zu bleiben. Bild: IMAGO/Imagn Images
Die Einkleidung des DOSB in München genoss Lea Sophie Scholz in vollen Zügen.
Die Einkleidung des DOSB in München genoss Lea Sophie Scholz in vollen Zügen. Bild: Anika Zimny
Wie hier beim Weltcup am vergangenen Wochenende in Inzell gehört ihr rotes Stirnband vom TSV Vorwärts Mylau für Eisschnellläuferin Lea Sophie Scholz auf dem Eis immer dazu.
Wie hier beim Weltcup am vergangenen Wochenende in Inzell gehört ihr rotes Stirnband vom TSV Vorwärts Mylau für Eisschnellläuferin Lea Sophie Scholz auf dem Eis immer dazu. Bild: IMAGO/Fotostand
In der Teamverfolgung kommt es für die Mylauerin Lea Sophie Scholz (links) sowie Josephine Schlörb (Mitte) und Josie Hofmann darauf an, perfekt im Takt zu bleiben.
In der Teamverfolgung kommt es für die Mylauerin Lea Sophie Scholz (links) sowie Josephine Schlörb (Mitte) und Josie Hofmann darauf an, perfekt im Takt zu bleiben. Bild: IMAGO/Imagn Images
Die Einkleidung des DOSB in München genoss Lea Sophie Scholz in vollen Zügen.
Die Einkleidung des DOSB in München genoss Lea Sophie Scholz in vollen Zügen. Bild: Anika Zimny
Reichenbach
Eisschnellläuferin Lea Sophie Scholz bringt einen kleinen vogtländischen Verein auf die große Olympiabühne
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwölf Jahre nach Denise Roth ist der TSV Vorwärts wieder bei den Winterspielen vertreten. Wann es für die Mitglieder in der Heimat gilt, die Daumen zu drücken.

Ob ihr rotes Stirnband, das den Namen ihres kleinen vogtländischen Vereins durch die Welt trägt, bald auf der großen Olympiabühne zu sehen ist, das dürfte auch Eisschnellläuferin Lea Sophie Scholz selbst nicht genau wissen. Denn die Vorgaben des Internationalen Olympischen Komitees sind durchaus sehr strikt mit Blick darauf, was die Athleten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.01.2026
4 min.
Olympia-Debüt als Lohn für harten Weg: Warum Eisschnellläuferin Josie Hofmann die Winterspiele nur einmal erleben wird
Viele Jahre hat Josie Hofmann für ihren Traum von Olympia ins Training investiert, jetzt erfüllt er sich in Italien.
Die Sportlerin vom Crimmitschauer Polizeisportverein erfüllt sich mit der Olympia-Teilnahme einen Lebenstraum. Danach sah es zu Saisonbeginn nach einer Verletzung nicht unbedingt aus.
Anika Zimny
14.11.2025
3 min.
Für den Traum von einer Olympiamedaille: Eisschnelllauf-Trio aus Sachsen startet ungewöhnliche Spendenkampagne
Die Eisschnellläuferinnen Lea-Sophie Scholz, Josephine Schlörb und Josie Hofmann (von vorn) träumen von einer Olympiamedaille in der Teamverfolgung.
Lea-Sophie Scholz vom TSV Vorwärts Mylau ist als Teil eines Trios eine der großen Hoffnungen für die Winterspiele in Mailand. Auf dem Weg zum Erfolg reicht die sportliche Vorbereitung allein aber nicht aus.
Anika Zimny
28.01.2026
4 min.
Ausgerechnet Grönland: Millionenauftrag für vogtländisches Unternehmen aus der Arktis
Das Grönland-Teleskop steht derzeit im Norden der Insel. Mit Spezialschlitten aus dem Vogtland soll es 1000 Kilometer weit transportiert werden.
160 Tonnen Technik, 1000 Kilometer Eis und ein Ziel, das näher an den Sternen liegt als an der Zivilisation. Ein Mittelständler aus dem Vogtland soll ein Teleskop quer durch Grönland transportieren.
Swen Uhlig
29.01.2026
4 min.
Müll oder Sammelstelle? Einweg-E‑Zigarette richtig entsorgen
E-Zigaretten müssen über Sammelstellen entsorgt werden.
Vapes dürfen nicht in den Restmüll – warum falsche Entsorgung gefährlich ist und wie die Rückgabe richtig funktioniert.
29.01.2026
2 min.
Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein
Selbst US-Präsident Trump (r) kaufte Tesla-Chef Musk ein Model S medienwirksam ab. (Archivbild)
Mit dem Model S begann einst der Aufstieg von Tesla. Jetzt soll die Modellreihe zusammen mit der Weiterentwicklung Model X der Roboter-Zukunft weichen.
18:00 Uhr
4 min.
Mit 57 in Altersteilzeit: Wie VW Sachsen den vorzeitigen Ruhestand abpuffert und weshalb das dem Betriebsrat wichtig ist
Mitarbeiter von Volkswagen Sachsen bei einer Betriebsversammlung im Werk Zwickau.
Die Altersteilzeit ist der wichtigste Hebel für VW, um Stellen abzubauen. Nun darf der Jahrgang 1969 die Verträge unterschreiben. Das Modell ist attraktiv, es gibt aber eine wichtige Regel.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel