Elsterberg kürt Schützenkönig

Christian Dietzsch (Foto) ist Schützenkönig des Jahres 2023 in der Armierten Schützengesellschaft Elsterberg 1912. Am Samstagabend erhielt er innerhalb des Kellerfests auf der Burgruine die Königskette von seinem Vorgänger Jörg Weber. Nach seinem ersten Erfolg 2013 hat er am Donnerstag beim Königsschießen wieder die höchste...