Endlich bestätigt: Leichtathletik-Quereinsteiger aus Treuen startet bei der Deutschen Meisterschaft

Dreieinhalb Jahre hartes Training haben sich ausgezahlt: Yannick Schmalfuß wird bei der DM über 100 Meter starten. Wie er und sein Trainer sich darauf nun vorbereiten wollen.

Das Warten und Hoffen hat ein Ende: Leichtathlet Yannick Schmalfuß, der für den Kickboxverein Treuen aufläuft, hat sich seinen Traum erfüllt und wird in diesem Jahr ein Teil der Deutschen Meisterschaften in Dresden sein. Qualifiziert hatte sich der 27-jährige Sprinter bei seinem starken Auftritt in Rochlitz, als er bei einem Wettkampf über...