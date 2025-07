Erster Halt für die Zweitliga-Kegler der SG Grün-Weiß Mehltheuer: Wolfsburg

Nach der Rückkehr in die zweithöchste Spielklasse Deutschlands haben die Vogtländer reizvolle Aufgaben, aber teilweise auch weite Fahrten vor sich. Am 20. September geht es los: Mit einem Auswärtsspiel beim KV Wolfsburg.

Mit einem souveränen Sieg in der Aufstiegsrunde Ende April in Elsterwerda haben die Kegler der SG Grün-Weiß Mehltheuer den Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga perfekt gemacht. Nun hat der Deutsche Keglerbund Classic (DKBC) den Spielplan für die neue Saison veröffentlicht. Demnach treten die Vogtländer am 20. September beim KV Wolfsburg an....