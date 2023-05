Euphorie in Reichenbach wird immer größer

Der Reichenbacher FC will das Ding schnellstens über die Linie drücken. Die Rede ist vom Staffelsieg in der Fußball-Landesklasse West und dem damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga. Rechnerisch benötigt er aus den restlichen sechs Spielen noch vier Punkte. Bereits am Sonntag könnte die große Sause starten, wenn das Heimspiel...