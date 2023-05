FC Erzgebirge Aue spielt in Erlbach

Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue tritt am Samstag, 1. Juli zu einem Benefizspiel beim Vogtlandligisten BC Erlbach an. Ein derartiges Match hatten die Erzgebirger nach dem Großfeuer in der frisch sanierten Markneukirchener Ringerhalle 2021 zugesagt. Corona und sicher auch der Wechsel in der Vereinsspitze der Veilchen hatten den...