Fortuna holt sich ersten Punkt

Volleyball-Sachsenklasse: VSV zum Auftakt nervös

Für den VSV Fortuna Göltzschtal ging es am Samstag beim ersten Doppel-Heimspieltag in der Volleyball-Sachsenklasse vor allem um eines: Erfahrung sammeln. Die Aufsteiger trafen in der ersten Partie direkt auf einen alten Bekannten. Gegen den SV Union Milkau hatte man sich bereits in der Relegation versucht - beide Male ohne Erfolg....