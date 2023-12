Fortunen: Silber glänzt golden - schon wieder

Volleyball: VSV-Mädelslösen Ticket für dieSachsenmeisterschaft

Nachdem sich die U-14-Volleyballerinnen des VSV Fortuna Göltzschtal am 1. Adventssonntag mit Silber für die Sachsenmeisterschaft qualifizieren konnten, zogen auch die Mädels der U 16 am dritten Adventssonntag nach. Auch wenn es noch nicht zu Gold reicht, zeigte der VSV sein Können in dem neu erarbeiteten Läufersystem und konnte...