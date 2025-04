Der Hallenfußball-Pokal der "Freien Presse" 2023 44 Fußballmannschaften aus dem Vogtland spielen vom 10. Dezember 2023 bis 20. Januar 2024 um den Freie-Presse-Pokal. Bei dem Hallenturnier des Vogtländischen Fußball-Verbandes treten die Teams in sieben Vorrundengruppen an. 24 von ihnen qualifizieren sich für die Zwischenrunde, die zwischen dem 6. und 14. Januar in Plauen stattfindet. Das Ziel: bei der Endrunde am 20. Januar in der Plauener Einheit-Arena den Titelverteidiger Reichenbacher FC abzulösen.