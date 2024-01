Freizeitspieler trumpfen auf

Einen persönlichen Rekord erzielte der TV Ellefeld bei seinem Tischtennis-Turnier für Freizeitspieler, die nicht aktiv in einer Mannschaft spielen, am Donnerstag. Die Möglichkeit, zwischen den Feiertagen sportlich die Weihnachtskilos abzubauen, lockte mit 36 Startern so viele Teilnehmer wie noch nie zuvor in die Turnhalle Ellefeld. Erstmals...