Fußball: Bad Brambach hält gegen Sachsenklasseteam 70 Minuten gut mit

Am Sonntag gelang den Kurortkickern gegen den BSV Irfersgrün beim 0:3 kein Treffer. Das Personalkarussell stand im Sommer beim SSV fast still.

Mit dem Sachsenklasse-Team des BSV Irfersgrün hatte sich der SSV Bad Brambach, Aufsteiger zur Fußball-Vogtlandliga, am Sonntag einen eine Klasse höher kickenden Kontrahenten eingeladen. 0:3 hieß es am Ende vor 66 Zuschauern auf dem Brambacher Wachtberg. Tobias Günther schoss die Irfersgrüner in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Die...