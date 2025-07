Fußball: BC Erlbach schenkt Aufsteiger gleich mal acht Tore ein

Was für ein Test: Gleich ein Dutzend Treffer sahen die Zuschauer am Sonntag beim Erfolg des Vogtlandligisten bei der Spielgemeinschaft Bergen/Tirpersdorf/Werda II.

Das war mal ein Test nach dem Geschmack der 65 Zuschauer: Die bekamen am Sonntag in der Tirpersdorfer Jägerswald-Arena ein Dutzend Tore zu sehen. Das junge Heimteam, erst aus der Kreisliga in die Vogtlandklasse aufgestiegen, zahlte gegen den Vogtlandligisten Lehrgeld. Die erste halbe Stunde gehörte Erlbachs Max Opel. Der traf bis zur 25. Minute...