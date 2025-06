Fußball: Frisches Blut für Schöneck – und auch ein alter Bekannter wechselt zum VfB

Der Sachsenklasse-Aufsteiger holt junge Talente und bewährte Kräfte für seine Männermannschaften. Eine Verstärkung kommt vom SSV Bad Brambach.

Nach seinem nun endlich erreichten Aufstieg in die Fußball-Sachsenklasse macht der VfB Schöneck schon jetzt Nägel mit Köpfen und zieht sich erste Verstärkungen an Land, auch für seine zweite Vertretung in der Kreisliga. Mit Philipp Zimmermann kommt ein alter Bekannter zurück. Zuletzt Kapitän beim Vogtlandliga-Aufsteiger SSV Bad Brambach,...