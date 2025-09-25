Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der FSV Treuen (Moritz Mayer, links, hier im Duell gegen Fabian Knebel von Fortuna Plauen) spurtete zuletzt mit fünf Siegen am Stück an die Spitze der Fußball-Vogtlandliga.
Der FSV Treuen (Moritz Mayer, links, hier im Duell gegen Fabian Knebel von Fortuna Plauen) spurtete zuletzt mit fünf Siegen am Stück an die Spitze der Fußball-Vogtlandliga. Bild: Oliver Orgs
Auerbach
Fußball im Vogtland: Gleich mehrere Urgesteine in der Krise
Von Olaf Meinhardt
In den beiden oberen Spielklassen der Region sortieren sich die Felder. Der FSV Treuen und der VfB Großfriesen sind vor dem anstehenden 7. Spieltag die Gejagten.

In der Fußball-Vogtlandliga zeigt sich ein eigenartiges Bild. Vier Vereine der oberen Hälfte kommen zusammen gerade einmal auf 13 Spielzeiten: Ellefeld, Bad Brambach (beide neu), der Reichenbacher FC II (zwei) und Erlbach (sieben). Am anderen Feld der Tabelle ringen Rodewisch (13. Jahr), Fortuna (11), Rotschau und Lengenfeld (10) um ihre Form.
