Fußball-Sachsenklasse: Der VfB Schöneck ist einfach nicht zu stoppen

Oberes Vogtland
Der Sensations-Aufsteiger hat am Sonntag mit 2:1 beim SV Eiche Reichenbrand gewonnen und führt immer noch die Tabelle an.
Sensations-Aufsteiger VfB Schöneck zieht weiter in der Fußball-Sachsenklasse seine Bahn. Im sechsten Spiel gelang am Sonntag der sechste Sieg. Beim bisher erst einmal erfolgreichen SV Eiche Reichenbrand gewannen die Obervogtländer mit 2:1.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.