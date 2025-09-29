Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Oberes Vogtland
Fußball-Sachsenklasse: Der VfB Schöneck ist einfach nicht zu stoppen
Von Thomas Gräf
Der Sensations-Aufsteiger hat am Sonntag mit 2:1 beim SV Eiche Reichenbrand gewonnen und führt immer noch die Tabelle an.

Sensations-Aufsteiger VfB Schöneck zieht weiter in der Fußball-Sachsenklasse seine Bahn. Im sechsten Spiel gelang am Sonntag der sechste Sieg. Beim bisher erst einmal erfolgreichen SV Eiche Reichenbrand gewannen die Obervogtländer mit 2:1.
