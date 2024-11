Fußball-Sachsenklasse: Ho, Ho, Ho – Der SV Merkur Oelsnitz und der Weihnachtsfeier-Spiel-Fluch

Einen Traumstart nicht ausgenutzt und am Ende noch mit 1:3 verloren. So lief die vorgezogene Heimaufgabe am Samstag für die Sperken gegen den SV Eiche Reichenbrand.

Der Fluch der Oelsnitzer Weihnachtsfeier-Spiele - die gehen eigentlich immer verloren - hält an: Die Merkur-Fußballer haben prompt ihr wegen der Vereinsparty von Sonntag auf Samstag vorgezogenes Sachsenklasse-Match verloren. 1:3 hieß es diesmal auf eigenem Kunstrasen gegen den SV Eiche Reichenbrand. So verlief die abendliche Veranstaltung...