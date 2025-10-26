Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Merkurs 1:0 durch Toni Döge (Nummer 27). Die Meeraner Stephan Quietzsch, Simon Boguslawski und Yannick Linnemann (von links) können nur hinterherschauen.
Merkurs 1:0 durch Toni Döge (Nummer 27). Die Meeraner Stephan Quietzsch, Simon Boguslawski und Yannick Linnemann (von links) können nur hinterherschauen. Bild: Bernd Genßen
Oberes Vogtland
Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz schlägt Meerane – dank „Triple-Toni“!
Von Thomas Gräf
Am Sonntag haben die Vogtländer ihr Heimspiel gegen die Westsachsen 3:1 gewonnen und Platz 5 erreicht. Ihr Top-Stürmer traf dabei dreifach, bekam aber einen sonnenklaren Strafstoß nicht.

„Bei diesem Wetter jagt man ja keinen Hund vor die Tür“, mag sich am Sonntag so mancher Oelsnitzer Fußballfan gedacht haben und blieb zuhause. Und so sahen lediglich 67 Zuschauer bei nur zwei Grad und eisigem Wind einen 3:1-Heimsieg des SV Merkur in der Fußball-Sachsenklasse gegen den Meeraner SV, der Platz 5 bedeutet. Mann des Tages bei...
