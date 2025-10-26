Fußball-Sachsenklasse: Merkur Oelsnitz schlägt Meerane – dank „Triple-Toni“!

Oberes Vogtland
Am Sonntag haben die Vogtländer ihr Heimspiel gegen die Westsachsen 3:1 gewonnen und Platz 5 erreicht. Ihr Top-Stürmer traf dabei dreifach, bekam aber einen sonnenklaren Strafstoß nicht.
„Bei diesem Wetter jagt man ja keinen Hund vor die Tür“, mag sich am Sonntag so mancher Oelsnitzer Fußballfan gedacht haben und blieb zuhause. Und so sahen lediglich 67 Zuschauer bei nur zwei Grad und eisigem Wind einen 3:1-Heimsieg des SV Merkur in der Fußball-Sachsenklasse gegen den Meeraner SV, der Platz 5 bedeutet. Mann des Tages bei...
