Fußball-Sachsenklasse: Neuzugang des VfB Schöneck ruiniert das Wunschresultat seines Papas

Oberes Vogtland
Nach dem 7:0 zum Saisonauftakt ging am Sonntag auch das zweite Obervogtlandderby klar an den Aufsteiger. Der hat als Spitzenreiter nun neun Zähler Vorsprung. Oelsnitz dagegen muss eine derbe Niederlage verkraften.
Mit 0:7 hatte der SV Merkur Oelsnitz zu Saisonbeginn sein Heimspiel gegen Aufsteiger Schöneck verloren, am Sonntag gab es die nächste Packung: Mit 5:0 gewann Spitzenreiter VfB auch das Rückspiel in der Fußball-Sachsenklasse gegen die immerhin als Zweitplatzierter angereisten Oelsnitzer und hat nun neun Zähler Vorsprung.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.