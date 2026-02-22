MENÜ
Vater André Lippmann (links) war auf Sohn Konrad zu recht stolz.
Vater André Lippmann (links) war auf Sohn Konrad zu recht stolz. Bild: Johannes Schmidt
157 Zuschauer trotzten widrigsten Bedingungen.
157 Zuschauer trotzten widrigsten Bedingungen. Bild: Johannes Schmidt
Zweikampf im Nebel: Der jetzt für Schöneck spielende Ex-Oelsnitzer Florian Heydeck (links) meldet hier den früheren Schönecker Toni Döge (jetzt Oelsnitz) ab.
Zweikampf im Nebel: Der jetzt für Schöneck spielende Ex-Oelsnitzer Florian Heydeck (links) meldet hier den früheren Schönecker Toni Döge (jetzt Oelsnitz) ab. Bild: Johannes Schmidt
Oberes Vogtland
Fußball-Sachsenklasse: Neuzugang des VfB Schöneck ruiniert das Wunschresultat seines Papas
Von Thomas Gräf
Nach dem 7:0 zum Saisonauftakt ging am Sonntag auch das zweite Obervogtlandderby klar an den Aufsteiger. Der hat als Spitzenreiter nun neun Zähler Vorsprung. Oelsnitz dagegen muss eine derbe Niederlage verkraften.

Mit 0:7 hatte der SV Merkur Oelsnitz zu Saisonbeginn sein Heimspiel gegen Aufsteiger Schöneck verloren, am Sonntag gab es die nächste Packung: Mit 5:0 gewann Spitzenreiter VfB auch das Rückspiel in der Fußball-Sachsenklasse gegen die immerhin als Zweitplatzierter angereisten Oelsnitzer und hat nun neun Zähler Vorsprung.
