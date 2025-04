Fußball-Sachsenklasse: Oelsnitzer müssen am Sonntag beim Tabellenvierten ran

Ab 15 Uhr heißt Merkurs Gegner FC Stollberg. Fahren die Vogtländer ohne Punkte heim, könnte der Vorsprung auf die Abstiegsplätze weiter schmelzen.

Am Sonntag tritt Merkur Oelsnitz in der Fußball-Sachsenklasse beim Tabellenvierten FC Stollberg an. Der Gastgeber liegt nach seiner 0:3-Niederlage vor zwei Wochen in Lichtenstein vier Zähler hinter Tabellenführer VfB Annaberg. Im Hinspiel in Oelsnitz waren die Stollberger nicht die schlechtere Mannschaft und verloren nur durch einen kapitalen...