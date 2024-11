Fußball-Sachsenklasse: Serie des SC Syrau reißt bei Tanne Thalheim

Mit 2:5 gehen die Vogtländer im Erzgebirge unter.

Nach sieben ungeschlagenen Spielen musste der SC Syrau am Samstag in Thalheim mal wieder eine Niederlage hinnehmen. Die 2:5-Niederlage beim SV Tanne war am Ende verdient, fiel jedoch etwas zu hoch aus. Dabei erwischten die Vogtländer den besseren Start. Bereits in der 2. Minute nutzte Kunze einen Abwehrfehler zum 10 aus. Doch nur wenig später...