Fußball: SC Syrau holt sich für Turnierpremiere namhafte Gäste ins Teilnehmerfeld

Plauen
Beim 1. Drachen-Cup spielen ab Freitag junge Nachwuchskicker in Pausa in sieben Wettbewerben um die Pokale. Wer unter anderem dabei ist.
Ein ordentliches Programm haben die Verantwortlichen des SC Syrau an diesem Wochenende zu bewältigen. Erstmals richtet der Verein den 1. Drachen-Cup für Nachwuchskicker aus, bei dem am Freitag ab 16.30 Uhr das Turnier der F-Junioren den Auftakt markiert. Am Samstag folgen in der Erdachsen-Arena in Pausa die Wettbewerbe der E-, C- sowie...
