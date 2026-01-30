MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Den 1. Drachen-Cup richtet der SC Syrau am Wochenende aus.
Den 1. Drachen-Cup richtet der SC Syrau am Wochenende aus. Bild: Symbolbild: matimix - stock.adobe.com
Den 1. Drachen-Cup richtet der SC Syrau am Wochenende aus.
Den 1. Drachen-Cup richtet der SC Syrau am Wochenende aus. Bild: Symbolbild: matimix - stock.adobe.com
Plauen
Fußball: SC Syrau holt sich für Turnierpremiere namhafte Gäste ins Teilnehmerfeld
Redakteur
Von Anika Zimny
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 1. Drachen-Cup spielen ab Freitag junge Nachwuchskicker in Pausa in sieben Wettbewerben um die Pokale. Wer unter anderem dabei ist.

Ein ordentliches Programm haben die Verantwortlichen des SC Syrau an diesem Wochenende zu bewältigen. Erstmals richtet der Verein den 1. Drachen-Cup für Nachwuchskicker aus, bei dem am Freitag ab 16.30 Uhr das Turnier der F-Junioren den Auftakt markiert. Am Samstag folgen in der Erdachsen-Arena in Pausa die Wettbewerbe der E-, C- sowie...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2026
8 min.
Sieben Jahre Garantie und trotzdem nur Werkstatt-Ärger: Was ein Vogtländer mit seinem Kia durchhat
Torsten Götze aus Adorf im Vogtland fährt einen Kia Sorento. Momentan steht sein Dienstwagen aber allzu oft in der Werkstatt.
Ärger mit dem Auto hat jeder mal. Was Torsten Götze aus dem Vogtland erlebt hat, ist aber eine andere Nummer: Seit Herbst 2024 blieb er mit seinem Dienstwagen immer wieder liegen – und wartete monatelang auf Reparaturen. Chronologie einer Werkstatt-Odyssee.
Andreas Rentsch
08.01.2026
2 min.
Fußball-Hallenpokal der Freien Presse: Am Samstag spielt die „Hammergruppe“
Der Titelverteidiger SC Syrau mit Max Rudisch (r.) will wieder ins Finale.
Gleich drei Endrundenteilnehmer der letzten Auflage inklusive Titelverteidiger kämpfen in Gruppe C um nur zwei Startplätze. Am Sonntag scheint zum Abschluss der Zwischenrunde dagegen alles offen.
Thomas Gräf
28.01.2026
2 min.
Gefilmter Hilferuf von der Klingenthaler Alm zeigt das ganze Ausmaß des Wegestreits
Ein Video, das die Zufahrt zur Klingenthaler Alm zeigt, sorgt aktuell im Netz für Furore.
Im Netz sorgt neuerdings ein Video für Furore, dass das Dilemma um die Zufahrt zur Klingenthaler Alm in allen Facetten zeigt - im Zeitraffer, aber dennoch über alle Höhenmeter. Ein gefilmter Hilferuf.
Daniela Hommel-Kreißl
13:02 Uhr
3 min.
Preuß beendet Biathlon-Karriere nach der Saison
Franziska Preuß ist aktuelle Weltmeisterin in der Verfolgung. (Archivbild)
Deutschlands Biathletinnen verlieren ihre Vorzeigeathletin. Franziska Preuß macht am Saisonende Schluss - und hinterlässt ein großes Loch.
Thomas Wolfer und Sandra Degenhardt, dpa
13:00 Uhr
4 min.
Von der siebten in die vierte Liga: So entwickelte sich Torhüter Felix Neef zum wichtigen Rückhalt des HC Einheit Plauen
Torhüter Felix Neef hatte im Heimspiel gegen Bernburg großen Anteil am überraschenden Unentschieden für den HC Einheit Plauen.
Im Kampf um den Klassenerhalt treffen die Regionalliga-Handballer auf einen direkten Konkurrenten. Ein wichtiger Faktor könnte der 36-jährige Keeper werden, der eigentlich nur Aushilfe ist.
Florian Wißgott
25.01.2026
4 min.
Plauener Juniorenteam sichert sich den Hallenpokal der Freien Presse
So sehen Sieger aus: Das A-Juniorenteam des VFC Plauen feierte nach einem 4:1-Finalsieg gegen den FC Werda den Triumph beim Hallenpokal der Freien Presse.
Mit 4:1 haben die VFC-Talente im Endspiel am Sonntag den FC Werda bezwungen. Vorjahressieger SC Syrau schaffte es nicht aufs Siegertreppchen. 1000 Fans sorgten beim Endrundenturnier in der Einheit-Arena für prächtige Stimmung.
Steffen Windisch
Mehr Artikel