Das ist die erste Vogut-Auswahl der Woche 2025/26.
Das ist die erste Vogut-Auswahl der Woche 2025/26. Bild: vogut.de
Das ist die erste Vogut-Auswahl der Woche 2025/26.
Das ist die erste Vogut-Auswahl der Woche 2025/26. Bild: vogut.de
Plauen
Fußball: Sechsfach-Torschütze aus Coschütz schafft es locker ins erste Vogut-Auswahlteam
Von Thomas Gräf
Ein schöner Spaß für die Fans der Region: Teams mit den besten Spielern können auf der Internetplattform Vogut wieder wöchentlich gewählt werden.

Mit Beginn der neuen Spielzeit rückt auch die Vogut-Elf der Woche wieder in den Blickpunkt. Die elf besten Akteure des vergangenen Spieltags wurden von den Nutzern der Internetplattform für Fußballfans gewählt. Zur Wahl standen Spieler von der Landesliga bis hinunter in die Kreisliga. Dabei wurden insgesamt 821 Stimmen abgegeben.
