„Fußball verbindet“ in Bad Brambach

Zwei Nachwuchsteams aus Tschechien und zwei aus dem Vogtland messen am Samstag ihre Kräfte beim internationalen Jugendturnier.

Nach dem von der Höhe sehr überraschenden wie auch überzeugenden 9:1-Sieg der Bad Brambacher Kicker im Traditionsduell gegen TJ Jiskra Plesná am vergangenen Wochenende folgt nun Teil 2 des Sportprojekts „Fußball verbindet“. Am Samstag steigt ab 11 Uhr auf dem Wachtbergsportplatz in Bad Brambach ein internationales Jugendturnier. Die zehn-...