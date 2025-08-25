Fußball-Vogtlandklasse: Mehr als 300 Zuschauer sehen Weischlitzer Derbysieg

Die Nachbarschaftsduelle der jüngeren Zeit zwischen dem FSV Bau und der SG Kürbitz gingen meist an die Weischlitzer. Das war auch am Samstag so, auch wenn sich das Heimteam für die beiden Tore viel Zeit ließ.

Der Vergleich zwischen dem FSV Bau Weischlitz und der SG Kürbitz hat auch am Samstag wieder die Fans in ihren Bann gezogen. 328 Zuschauer sind beim Weischlitzer 2:0-Sieg gemeldet worden. Die mussten bis gut 20 Minuten vor Schluss auf den ersten Treffer des Spiels warten. Und der verdiente durchaus den Titel „Slapstick". Der leicht...