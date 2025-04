Fußball-Vogtlandklasse: Verfolger können den Ausrutscher des Tabellenführers nicht ausnutzen

Die zweithöchste vogtländische Spielklasse spielt weiter verrückt. Sowohl die ersten drei, als auch die letzten drei verlieren ihre Spiele, womit auch der Tabellenelfte Hoffnungen auf den Aufstieg haben kann.

Konstant unkonstant - so präsentiert sich die Fußball-Vogtlandklasse in den vergangenen Wochen und stellte das am vergangenen Wochenende wieder unter Beweis. Zwar verlor der Spitzenreiter SSV Bad Brambach etwas überraschend beim VfB Plauen Nord, doch die ärgsten Konkurrenten konnten daraus kein Kapital schlagen, weil sie selbst ihre Spiele...