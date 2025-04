Fußball-Vogtlandliga: Spieltag der Unentschieden bringt die SG Rotschau als großen Gewinner hervor

Gleich in vier Partien haben sich die Vogtlandligisten am vergangenen Wochenende die Punkte geteilt. Durch einen ungefährdeten 4:0-Sieg bei Aufsteiger Leubnitz hat sich der VfB Schöneck an der Spitze weiter abgesetzt.

Und wieder musste der Leubnitzer SV für die Frustbewältigung des designierten Meisters in der Fußball-Vogtlandliga herhalten. Erst zweimal hat der VfB Schöneck in dieser Saison verloren, zweimal gegen Werda und zweimal war der Aufsteiger aus Leubnitz der folgende Gegner. Kamen die Leubnitzer in der Hinrunde noch mit 0:9 unter die Räder,...