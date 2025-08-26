Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Christin Richter (links) gratuliert der dreifachen Torschützin Nicole Döring.
Christin Richter (links) gratuliert der dreifachen Torschützin Nicole Döring. Bild: SG Jößnitz
Plauen
Fußballerinnen der SG Jößnitz locker eine Runde weiter
Von Steffen Bandt
In der 1. Runde des Sachsenpokals bezwangen die Vogtländerinnen das Team des Post SV Dresden mit 6:2.

Das ist relativ deutlich gewesen: In der 1. Hauptrunde des Fußball-Sachsenpokals haben sich die Frauen der SG Jößnitz (Landesklasse West) mit 6:2 gegen den Post SV Dresden (Landesklasse Ost) durchgesetzt. Zwar gerieten die Vogtländerinnen bereits in der 4. Minute durch einen Konter in Rückstand, drehten danach aber auf und führten über die...
