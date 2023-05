Fußballverrückter Oberfranke soll helfen

In der Fußball-Oberliga kämpft der VFC Plauen am Samstag in Grimma um den 3. Tabellenplatz. "Der FC Grimma hat eine der schönsten Anlagen, der Rasen dort ist immer perfekt. Wir freuen uns auf das Auswärtsspiel, wissen aber auch, dass Grimma mit dem Rücken zur Wand steht", betont Mittelfeldmann Moritz Kretzer.