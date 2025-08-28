Gelingt Überraschungs-Tabellenführer VfB Schöneck der dritte Streich?

In der Fußball-Sachsenklasse haben die Schönecker wie auch die Oelsnitzer am Sonntag Heimrecht. Beim kommenden Gegner des VfB holte Merkur zuletzt einen Zähler.

Zeitgleich um 15 Uhr laufen die beiden obervogtländischen Teams am Sonntag in der Fußball-Sachsenklasse auf. Dabei sind die Ausgangspositionen recht unterschiedlich. Während Aufsteiger VfB Schöneck nach zwei Kantersiegen die Tabelle anführt, liegt Merkur Oelsnitz als Drittletzter mit nur einem Zähler auf einem Abstiegsplatz. Zeitgleich um 15 Uhr laufen die beiden obervogtländischen Teams am Sonntag in der Fußball-Sachsenklasse auf. Dabei sind die Ausgangspositionen recht unterschiedlich. Während Aufsteiger VfB Schöneck nach zwei Kantersiegen die Tabelle anführt, liegt Merkur Oelsnitz als Drittletzter mit nur einem Zähler auf einem Abstiegsplatz.