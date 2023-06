Germania-Athleten international top

Zwei internationale Stützen der Erstligaringer des AV Germania Markneukirchen haben erfolgreich am Druskininkai-Cup in Litauen teilgenommen, der am vergangenen Wochenende im griechisch-römischen Stil ausgetragen wurde. Dort setzte sich der Moldawier Mihail Bradu, der neu im AVG-Team ist, in seiner Klasse bis 82 Kilogramm durch....