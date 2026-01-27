Gewichtheben: Zwei 14-Jährige im Athletenteam Vogtland mit hoffnungsvollem Bundesliga-Debüt

Am vierten Wettkampftag der 2. Bundesliga unterlagen die Vogtländer am Sonntag zuhause dem AC Meißen deutlich 391,4:563,8. Der Nachwuchs der Gastgeber setzte sich trotzdem positiv in Szene.

