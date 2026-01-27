Gewichtheben: Zwei 14-Jährige im Athletenteam Vogtland mit hoffnungsvollem Bundesliga-Debüt

Plauen
Am vierten Wettkampftag der 2. Bundesliga unterlagen die Vogtländer am Sonntag zuhause dem AC Meißen deutlich 391,4:563,8. Der Nachwuchs der Gastgeber setzte sich trotzdem positiv in Szene.
Am vierten Wettkampftag der 2. Bundesliga der Gewichtheber hat das Athletenteam Vogtland am Sonntag eine deutliche 391,4:563,8-Heimniederlage gegen den AC Meißen hinnehmen müssen. Trotz zahlreicher Ausfälle überzeugten mehrere Athleten mit neuen Bestleistungen. Besonders der Nachwuchs setzte sich positiv in Szene. Erfreulich aus Sicht der...
