Das Athletenteam Vogtland. Oben von links Trainer Bernd Schmiedel, Martin Novotny, Illia Pavlov, Trainer Steffen Ludwig und Vincent Datschkus, unten von links Josephin Eschebach, Cornelia Schneider und Sophia Heinrich. Bild: Verein/Heike Datschkus
Das Athletenteam Vogtland. Oben von links Trainer Bernd Schmiedel, Martin Novotny, Illia Pavlov, Trainer Steffen Ludwig und Vincent Datschkus, unten von links Josephin Eschebach, Cornelia Schneider und Sophia Heinrich. Bild: Verein/Heike Datschkus
Plauen
Gewichtheben: Zwei 14-Jährige im Athletenteam Vogtland mit hoffnungsvollem Bundesliga-Debüt
Von Florian Schlichter
Am vierten Wettkampftag der 2. Bundesliga unterlagen die Vogtländer am Sonntag zuhause dem AC Meißen deutlich 391,4:563,8. Der Nachwuchs der Gastgeber setzte sich trotzdem positiv in Szene.

Am vierten Wettkampftag der 2. Bundesliga der Gewichtheber hat das Athletenteam Vogtland am Sonntag eine deutliche 391,4:563,8-Heimniederlage gegen den AC Meißen hinnehmen müssen. Trotz zahlreicher Ausfälle überzeugten mehrere Athleten mit neuen Bestleistungen. Besonders der Nachwuchs setzte sich positiv in Szene. Erfreulich aus Sicht der...
