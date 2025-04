Gewichthebernachwuchs aus Plauen und Rodewisch steht vor dem ersten Saisonhöhepunkt

Haßloch in Rheinland-Pfalz ist am Wochenende Austragungsort der Länderpokale Schüler und Jugend. Mittendrin ist auch ein Sextett aus dem Vogtland, das den sächsischen Teams zum Erfolg verhelfen will.

Die Länderpokale der Schüler und Jugend sind für den Gewichthebernachwuchs alljährlich der erste sportliche Höhepunkt. Für die beiden Vereine aus dem Vogtland geht am Wochenende jeweils ein Trio an den Start. Der AC Atlas Plauen entsendet mit Vincent Datschkus (AK 14) und Alina Metzlaff (AK 15) zwei Starter bei den Schülern. Nils Lippmann...