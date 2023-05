Grün-Weiß gelingt erfolgreicher Saisonabschluss

Die Verbandsliga-Kegler der SG Grün-Weiß Mehltheuer haben zum Abschluss der Saison 2022/23 noch einen schönen Erfolg verbuchen können. Nach Rang 3 in der Verbandsliga sowie dem Einzug ins Viertelfinale des DKBC-Pokals setzten sich die Vogtländer am Samstag beim Final Four um den KVS-Pokal in Zwickau durch.