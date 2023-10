"Haben sehr gut als Team agiert"

Sieg und Niederlage hat es für die Bundesliga-Wasserballer des SVV Plauen am Samstag im Stadtbad gegeben. Nach der Turnier-Absage der Magdeburger traf das Team zweimal auf die SG Neukölln.

Aus dem geplanten Dreierturnier im Plauener Stadtbad sind für die Erstliga-Wasserballer des SVV Plauen am Samstag zwei Vergleiche gegen die SG Neukölln geworden, die in der 1. Bundesliga in Gruppe A zu Hause ist. Das Team der Wasserballunion Magdeburg hatte seine Teilnahme am Turnier um den Ehrenpreis des Plauener...