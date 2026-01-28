Härtetest zum Saisonstart für Cheermania Auerbach: „Uns hat das sehr zusammengeschweißt“

Auerbach
Die Landesmeisterschaft im Performance Cheer in Berlin wurde für die drei vogtländischen Tanzteams am Samstag zu einer echten Herausforderung. Ein Team blieb cool und belohnte sich.
Schon zum Saisonbeginn wurden die drei Tanzteams von Cheermania Auerbach bis an ihre Leistungsgrenze gefordert. Bei der Landesmeisterschaft im Performance Cheer am Samstag in Berlin trafen sie direkt auf die stärkste Konkurrenz aus Deutschland.
