Hammer-Auftritt von Cheermania Auerbach: „Auch ein paar Tränen sind geflossen“

Auerbach
Die Cheerleading-Regionalmeisterschaft in Riesa war für den Verein ein voller Erfolg: Sechs Teams qualifizierten sich für die Deutsche Pokalmeisterschaft, für eines wurde es besonders emotional.
Nach Monaten intensiven Trainings bleiben den Cheerleadern bei Meisterschaften nur zwei Minuten, um die einstudierte Choreografie vor einer Jury perfekt auf den Punkt zu bringen. Die Konkurrenz ist stark – jeder Fehler wird knallhart bestraft. Dem Druck standgehalten haben bei der Regionalmeisterschaft Ost in Riesa am Samstag erneut acht Teams...
