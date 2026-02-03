MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Devilmaniacs haben sich für die Deutsche Meisterschaft im März qualifiziert. Dort treffen sie auf die besten Teams der Bundesliga-Kategorie.
Die Devilmaniacs haben sich für die Deutsche Meisterschaft im März qualifiziert. Dort treffen sie auf die besten Teams der Bundesliga-Kategorie. Bild: Benjamin Gruhner-Schmidt
Die Devilmaniacs haben sich für die Deutsche Meisterschaft im März qualifiziert. Dort treffen sie auf die besten Teams der Bundesliga-Kategorie.
Die Devilmaniacs haben sich für die Deutsche Meisterschaft im März qualifiziert. Dort treffen sie auf die besten Teams der Bundesliga-Kategorie. Bild: Benjamin Gruhner-Schmidt
Auerbach
Hammer-Auftritt von Cheermania Auerbach: „Auch ein paar Tränen sind geflossen“
Von Laura-Louis Freimann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Cheerleading-Regionalmeisterschaft in Riesa war für den Verein ein voller Erfolg: Sechs Teams qualifizierten sich für die Deutsche Pokalmeisterschaft, für eines wurde es besonders emotional.

Nach Monaten intensiven Trainings bleiben den Cheerleadern bei Meisterschaften nur zwei Minuten, um die einstudierte Choreografie vor einer Jury perfekt auf den Punkt zu bringen. Die Konkurrenz ist stark – jeder Fehler wird knallhart bestraft. Dem Druck standgehalten haben bei der Regionalmeisterschaft Ost in Riesa am Samstag erneut acht Teams...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
22:16 Uhr
3 min.
Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet
Saif al-Islam war 2021 nach langer Abwesenheit wieder in Libyen aufgetaucht. (Archivbild)
Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
09.12.2025
4 min.
Landesmeisterschaft: Saisonauftakt mit Licht und Schatten für Cheerleader aus Auerbach
Die Black Maniacs (gemischtes Junior-Team, Level 3) haben bei der Landesmeisterschaft in Riesa den 1. Platz in ihrer Kategorie belegt. Am 31. Januar 2026 geht es für sie an gleicher Stelle bei der Regionalmeisterschaft weiter.
Acht CMA-Teams haben sich am Samstag in Riesa auf die Wettkampfmatten begeben. Dabei sprangen sieben Podestplätze heraus – wobei ein Team außer Wertung antrat. Zufrieden sind aber trotzdem nicht alle heimgefahren.
Laura-Louis Freimann
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
28.01.2026
2 min.
Härtetest zum Saisonstart für Cheermania Auerbach: „Uns hat das sehr zusammengeschweißt“
Die Dancing Maniacs (Freestyle Pom) hatten in Berlin am Ende Grund zur Freude.
Die Landesmeisterschaft im Performance Cheer in Berlin wurde für die drei vogtländischen Tanzteams am Samstag zu einer echten Herausforderung. Ein Team blieb cool und belohnte sich.
Laura-Louis Freimann
Mehr Artikel