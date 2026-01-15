Handball, 3. Liga: Oberlosa sollte vor besonderer Statistik des Tabellennachbarn gewarnt sein

Eine möglicherweise richtungsweisende Partie steht für die Mannschaft von Trainer Ladislav Brykner am Samstag an. Was der zuvor fordert und auf welchen Faktor ein Spieler setzt.

Eine klare Leistungssteigerung, die benötigen die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa am Samstag. Nach der 25:42-Klatsche am vergangenen Wochenende bei Spitzenreiter Hildesheim weiß Trainer Ladislav Brykner zwar, dass der Tabellenführer gegen die Vogtländer beeindruckend aufspielte. „Wir haben es ihnen aber auch zu einfach gemacht, so... Eine klare Leistungssteigerung, die benötigen die Drittliga-Handballer des SV 04 Oberlosa am Samstag. Nach der 25:42-Klatsche am vergangenen Wochenende bei Spitzenreiter Hildesheim weiß Trainer Ladislav Brykner zwar, dass der Tabellenführer gegen die Vogtländer beeindruckend aufspielte. „Wir haben es ihnen aber auch zu einfach gemacht, so...