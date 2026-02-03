MENÜ
Vertrag verlängert: Matevz Kunst spielt bis 2029 für den SV 04 Oberlosa.
Vertrag verlängert: Matevz Kunst spielt bis 2029 für den SV 04 Oberlosa.
Plauen
Handball-Drittligist SV 04 Oberlosa baut weiter auf seinen Torjäger
Von Rico Michel
Die Plauener haben den Vertrag mit ihrem slowenischen Ausnahmespieler gleich bis 2029 verlängert. Er traf schon über 300-mal.

Der vogtländische Handball-Drittligist SV 04 Oberlosa hat jetzt bei der Kaderplanung für die Zukunft ein echtes Ausrufezeichen gesetzt: Die Schwarz-Gelben haben den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Torjäger Matevz Kunst um drei Jahre bis 2029 verlängert. Der 27-jährige Slowene wechselte 2024 vom österreichischen Zweitligisten Union Leoben...
