Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen begrüßt Rückkehrer am Kreis

Nach nur einer Saison beim Drittligisten SV 04 Oberlosa läuft Florian Wokan wieder für die Füchse auf. Wieso sich der Kreisläufer erneut für die Rot-Weißen entscheidet.

Florian Wokan kommt vom Stadtrivalen SV 04 Oberlosa zum HC Einheit Plauen zurück und soll in der Handball-Regionalliga am Kreis für Torgefahr sorgen. „Mir haben bei Oberlosa die sportlichen Perspektiven gefehlt, die mir im Vorfeld anders versprochen wurden und ich hatte die Option in meinem Vertrag, zu wechseln“, erklärt der 25-Jährige....