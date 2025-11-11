Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam

Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.

Nach fünf Niederlagen in Folge haben sich die Regionalliga-Handballer des HC Einheit Plauen mit einem 30:26 (16:14)-Erfolg beim HSV Bad Blankenburg zurückgemeldet. Trotz großer Personalsorgen mit sieben angeschlagenen beziehungsweise verletzten Spielern, einer roten Karte sowie einer schweren Verletzung konnten die Rot-Weißen am Sonntag mit... Nach fünf Niederlagen in Folge haben sich die Regionalliga-Handballer des HC Einheit Plauen mit einem 30:26 (16:14)-Erfolg beim HSV Bad Blankenburg zurückgemeldet. Trotz großer Personalsorgen mit sieben angeschlagenen beziehungsweise verletzten Spielern, einer roten Karte sowie einer schweren Verletzung konnten die Rot-Weißen am Sonntag mit...