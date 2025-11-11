Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Symbolbild. Bild: Imago
Symbolbild. Bild: Imago
Plauen
Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen feiert Auswärtssieg bei Spitzenteam
Von Florian Wißgott
Erstmals hat der HC Einheit Plauen beim HSV Bad Blankenburg etwas Zählbares eingefahren und konnte so die Serie von fünf verlorenen Spielen stoppen.

Nach fünf Niederlagen in Folge haben sich die Regionalliga-Handballer des HC Einheit Plauen mit einem 30:26 (16:14)-Erfolg beim HSV Bad Blankenburg zurückgemeldet. Trotz großer Personalsorgen mit sieben angeschlagenen beziehungsweise verletzten Spielern, einer roten Karte sowie einer schweren Verletzung konnten die Rot-Weißen am Sonntag mit...
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
13:32 Uhr
2 min.
Mainz 05 verliert Rechtsstreit mit Ex-Spieler El Ghazi
Anwar El Ghazi darf das Gehalt von seinem Ex-Club behalten - das Landesarbeitsgericht hat die Berufung von Mainz 05 zurückgewiesen.
Der FSV Mainz 05 hat die Berufungsklage gegen seinen früheren Spieler Anwar El Ghazi verloren. Es geht um pro-palästinensische Posts und die fristlose Kündigung.
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
27.10.2025
2 min.
HC Einheit Plauen kommt in der Handball-Regionalliga nicht in Tritt
Auch die sieben Treffer von Petr Linhart (am Ball) verhalfen dem HCE gegen Staßfurt nicht zu Zählbarem.
Mit dem 27:32 gegen Rot-Weiß Staßfurt haben die Vogtländer die vierte Niederlage in Folge quittieren müssen. Wieso es trotz der stimmungsvollen Unterstützung der 310 Zuschauer nicht gereicht hat.
Florian Wißgott
03.11.2025
3 min.
Ein Lied in Endlosschleife: HC Einheit Plauen verliert erneut mit einem Tor Unterschied
David Zbiral (am Ball) war mehrfach nur unfair zu stoppen, hier wurde er von hinten gehalten.
Das 29:30 beim HC Glauchau/Meerane war bereits die fünfte Niederlage in Folge und die dritte Auswärtspartie Parkett hintereinander, die die Füchse denkbar knapp verloren.
Florian Wißgott
13:37 Uhr
1 min.
Unbekannte stehlen aus Garagenkomplex in Klingenthal Moped S 51
Die Polizei ermittelt zu einem Mopeddiebstahl in Klingenthal.
Der Diebstahl hatte sich am Dienstag ereignet. Gibt es Zeugen?
Bernd Jubelt
Mehr Artikel