Handball-Regionalliga: HC Einheit Plauen setzt sich gegen favorisierte Hallenser deutlich durch

Nach der Enttäuschung in Suhl hat der HC Einheit Plauen gegen den Favoriten aus Halle eine Reaktion gezeigt. Mit 31:24 siegten die Vogtländer und trotzten damit einigen Widrigkeiten.

„Hut ab“ vor dieser Leistung des HC Einheit Plauen. Der von Verletzungsausfällen arg betroffene Handball-Regionalligist siegte am Samstag vor 320 Zuschauern in der Plauener Einheit-Arena gegen den favorisierten USV Halle in der Deutlichkeit überraschend 31:24. Die vor allem physisch starke Defensivleistung, ein überragender Torhüter Misar...