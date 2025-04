Handball-Regionsliga: TSV Oelsnitz beendet die Saison auf Rang 3

Die Oelsnitzer haben das letzte Saisonspiel beim Burgstädter HC mit 26:36 verloren. Weh tat ihnen das nicht mehr, denn den Podestplatz hatten sie vorher schon sicher.

Für die Handballer des TSV Oelsnitz hat am Samstag das letzte Spiel der Saison in der Regionsoberliga auf dem Programm gestanden. Während die Gastgeber noch im Abstiegskampf steckten, ging es für den TSV um nichts mehr, da der 3. Tabellenplatz bereits vor dem Spiel feststand. Personell stark geschwächt - so fehlte mit Felix Bechler der...