Handball: SG Oberland überrollt Einheit Claußnitz

In der Regionsliga haben es die Klingenthalerinnen richtig krachen lassen und ließen den Gästen beim 37:14-Erfolg nicht die Spur einer Chance.

In der Handball-Regionsliga haben die Frauen der SG Handball Oberland gegen den TSV Einheit Claußnitz einen klaren 37:14 (19:8)-Erfolg erkämpft und damit den fünften Heimsieg in Folge gefeiert. Die Vogtländerinnen führten in der Klingenthaler Sporthalle von Beginn an Regie und ließen nie Zweifel am klaren Sieg aufkommen. Mit jetzt 19:15...