Handball: SV 04 Oberlosa in Aue auf verlorenem Posten – 1500 Fans sehen deutliche Niederlage

Plauen
In der 3. Bundesliga haben die Vogtländer am Samstag das Derby im Erzgebirge mit 24:34 klar verloren. Nun heißt es: Kräfte sammeln für vier Duelle gegen direkte Kontrahenten.
Der SV 04 Oberlosa hat das Derby beim EHV Aue am Samstag klar mit 24:34 verloren. Anders als im Vorjahr konnten die Vogtländer den Auern diesmal nur wenig entgegensetzen. In der nun anstehenden Länderspielpause heißt es Kräfte sammeln. denn danach stehen vier enorm wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten auf dem Plan.
