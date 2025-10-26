Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Oberlosas Leoš Petrovský – im Spiel gegen Oranienburg – stand mit seinem Team in Aue auf verlorenem Posten.
Oberlosas Leoš Petrovský – im Spiel gegen Oranienburg – stand mit seinem Team in Aue auf verlorenem Posten. Bild: Oliver Orgs
Oberlosas Leoš Petrovský – im Spiel gegen Oranienburg – stand mit seinem Team in Aue auf verlorenem Posten.
Oberlosas Leoš Petrovský – im Spiel gegen Oranienburg – stand mit seinem Team in Aue auf verlorenem Posten. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Handball: SV 04 Oberlosa in Aue auf verlorenem Posten – 1500 Fans sehen deutliche Niederlage
Von Rico Michel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der 3. Bundesliga haben die Vogtländer am Samstag das Derby im Erzgebirge mit 24:34 klar verloren. Nun heißt es: Kräfte sammeln für vier Duelle gegen direkte Kontrahenten.

Der SV 04 Oberlosa hat das Derby beim EHV Aue am Samstag klar mit 24:34 verloren. Anders als im Vorjahr konnten die Vogtländer den Auern diesmal nur wenig entgegensetzen. In der nun anstehenden Länderspielpause heißt es Kräfte sammeln. denn danach stehen vier enorm wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten auf dem Plan.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
19.10.2025
2 min.
Handballer des SV 04 Oberlosa verlieren Spiel und Torjäger
Auf Matevž Kunst (am Ball) werden die Oberlosaer erst einmal verzichten müssen.
Bei der zweiten Mannschaft des SC Magdeburg zog der Drittligist mit 37:40 den Kürzeren. Viel schwerer wiegt aber die Sperre, der Matevz Kunst jetzt entgegensieht.
Rico Michel
23.10.2025
3 min.
3. Handball-Liga: Oberlosa fährt mit Personalsorgen nach Aue
Oberlosa-Coach Ladislav Brykner sieht sein Team trotz aller Personalsorgen nicht chancenlos beim EHV Aue.
In der vergangenen Spielzeit überraschte der Aufsteiger aus dem Vogtland den Zweitligaabsteiger aus dem Erzgebirge auf dessen Parkett mit einem 32:29-Sieg. Warum die Vorzeichen diesmal andere sind.
Rico Michel
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
Mehr Artikel