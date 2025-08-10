Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Beim Pokal des Oberbürgermeisters: Oberlosas Keeper Henric Ebert beim Siebenmeterwerfen. Nach einem spannenden Finale gewann sein SV 04 gegen den HC Erlangen II.
Beim Pokal des Oberbürgermeisters: Oberlosas Keeper Henric Ebert beim Siebenmeterwerfen. Nach einem spannenden Finale gewann sein SV 04 gegen den HC Erlangen II. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Handballer des SV 04 Oberlosa gewinnen dramatisches Finale beim Pokal des Oberbürgermeisters
Von Rico Michel
Die Plauener konnten mit Kampfgeist überzeugen und sicherten sich zu Hause den Sieg. Den entscheidenden Treffer machte der beste Spieler des Turniers.

Bei der 14. Auflage des Handball-Turniers um den „Pokal des Oberbürgermeisters“ der Stadt Plauen konnte sich Gastgeber SV 04 Oberlosa zum zweiten Mal die begehrte Trophäe sichern – nach großem Kampf und einem nervenaufreibenden Siebenmeterwerfen im Finale gegen den HC Erlangen II.
