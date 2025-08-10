Handballer des SV 04 Oberlosa gewinnen dramatisches Finale beim Pokal des Oberbürgermeisters

Plauen
Die Plauener konnten mit Kampfgeist überzeugen und sicherten sich zu Hause den Sieg. Den entscheidenden Treffer machte der beste Spieler des Turniers.
Bei der 14. Auflage des Handball-Turniers um den „Pokal des Oberbürgermeisters“ der Stadt Plauen konnte sich Gastgeber SV 04 Oberlosa zum zweiten Mal die begehrte Trophäe sichern – nach großem Kampf und einem nervenaufreibenden Siebenmeterwerfen im Finale gegen den HC Erlangen II.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.