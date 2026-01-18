MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach der Niederlage gegen die HSG Eider Harde: Oberlosas Sebastian Naumann liegt enttäuscht am Boden.
Nach der Niederlage gegen die HSG Eider Harde: Oberlosas Sebastian Naumann liegt enttäuscht am Boden. Bild: Oliver Orgs
Nach der Niederlage gegen die HSG Eider Harde: Oberlosas Sebastian Naumann liegt enttäuscht am Boden.
Nach der Niederlage gegen die HSG Eider Harde: Oberlosas Sebastian Naumann liegt enttäuscht am Boden. Bild: Oliver Orgs
Plauen
Handballer des SV 04 Oberlosa verspielen Sieg in Drittligakrimi: „Das tut wirklich richtig weh heute“
Von Karsten Repert
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Trotz personeller Probleme führte Plauen am Samstag im Heimspiel gegen die HSG Eider Harde bis zur Pause. Eine taktische Umstellung der HSG Eider Harde entschied die Partie, am Ende stand es 36:38.

Das war Handball auf hohem Niveau. Und dennoch für den Drittligisten aus Plauen ganz bitter. Denn der SV 04 Oberlosa hat auf der Zielgeraden den Sieg gegen die HSG Eider Harde aus der Hand gegeben. Nach der 36:38-Niederlage gestand SV-Spielmacher Roman Becvar: „Wir lagen zu Beginn der zweiten Halbzeit sechs Tore vorn. Dann haben uns mehrfach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
3 min.
6000 Zwickauer auf dem Platz der Völkerfreundschaft: Die besten Fotos von der größten Après-Ski-Party des Jahres
 10 Bilder
Der Platz der Völkerfreundschaft in Zwickau verwandelte sich am Samstagabend in einen brodelnden Partykessel. Nicht nur jede Menge tanzbare Hits heizten Gästen ein, sondern auch ein durchaus sportlicher Wettbewerb.
Elsa Middeke
08.01.2026
2 min.
Handball: SV 04 Oberlosa startet beim Aufstiegsfavoriten in die Rückrunde
Symbolfoto: Pixabay
Am Sonntag beginnen für die Plauener wieder die Punktspiele in der 3. Liga. Dabei gastieren sie in Hildesheim, das im Hinspiel sensationell besiegt wurde.
Rico Michel
17:00 Uhr
1 min.
Einsatz im Chemnitzer Stadtzentrum: Galerie Roter Turm musste geräumt werden
Etwa 200 Personen mussten den Roten Turm am Sonntag verlassen.
Die Feuerwehr war am Sonntag an der Galerie Roter Turm in der Chemnitzer Innenstadt im Einsatz. Das Gebäude wurde evakuiert. Das war der Grund.
Alexandra Engert und Denise Märkisch
19.01.2026
3 min.
Zugunglück bei Garmisch-Partenkirchen: Urteil erwartet
Fünf Menschen kamen bei dem Unglück ums Leben. (Archivbild)
Marode Schienen ließen vor mehr als drei Jahren einen Zug bei Garmisch-Partenkirchen entgleisen. Hätten Bahn-Mitarbeiter die tödliche Katastrophe verhindern können? Das entscheidet nun das Gericht.
12.01.2026
2 min.
Handballer des SV 04 Oberlosa starten mit deftiger Niederlage ins neue Jahr
„Den Blick nach vorn richten“, fordert Oberlosa-Coach Ladislav Brykner.
Der Rückrundenauftakt in der 3. Bundesliga ging für die Vogtländer komplett daneben. Beim Aufstiegsfavoriten Eintracht Hildesheim waren die Plauener chancenlos und unterlagen klar mit 25:42.
Rico Michel
19.01.2026
4 min.
Julian Barnes - heiter mit dem Tod vor Augen
Julian Barnes nimmt Abschied - er hat seinen letzten Roman veröffentlicht. (Archivbild)
Diesen Montag wird Julian Barnes 80 und bringt sein letztes Buch heraus. Der krebskranke Autor verabschiedet sich darin von seinen Lesern - sehr direkt, sehr souverän und sehr witzig.
Christoph Driessen, dpa
Mehr Artikel