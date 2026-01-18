Handballer des SV 04 Oberlosa verspielen Sieg in Drittligakrimi: „Das tut wirklich richtig weh heute“

Trotz personeller Probleme führte Plauen am Samstag im Heimspiel gegen die HSG Eider Harde bis zur Pause. Eine taktische Umstellung der HSG Eider Harde entschied die Partie, am Ende stand es 36:38.

Das war Handball auf hohem Niveau. Und dennoch für den Drittligisten aus Plauen ganz bitter. Denn der SV 04 Oberlosa hat auf der Zielgeraden den Sieg gegen die HSG Eider Harde aus der Hand gegeben. Nach der 36:38-Niederlage gestand SV-Spielmacher Roman Becvar: „Wir lagen zu Beginn der zweiten Halbzeit sechs Tore vorn. Dann haben uns mehrfach...