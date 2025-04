Heinsdorfer Tischtennisspielerin gewinnt Damen-Landesmeisterschaften in Döbeln

Während sich Lea Riedel souverän ganz hoch aufs Treppchen spielte, verpasste die Plauenerin Annalena Ogrodnik den Titelgewinn auf dem 2. Platz nur knapp.

Tischtennisspielerin Lea Riedel aus Heinsdorf krönte sich in Döbeln zur Landesmeisterin der Damen C. Nach einer makellosen Gruppenphase und einem klaren Halbfinalsieg setzte sie sich im Finale nach Rückstand mit 3:2 durch. Damit qualifizierte sie sich für die TT-Finals zu Pfingsten in Erfurt. Annalena Ogrodnik (Post SV Plauen) verpasste die...